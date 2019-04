V souboji nováčku FORTUNA:LIGY včera prohráli u Litavky 1:3. Výsledek mohl vypadat i hůře, domácí měli minimálně další tři gólovky. „Nebylo to z naší strany dobré. Hlavně ve druhém poločase nám to v defenzivě nefungovalo,“ přiznal zklamaným tónem opavský stoper Jaroslav Svozil.

Čekalo se, že Opava toho v Příbrami předvede daleko více…

První poločas nebyl až tak špatný. Docela nám to fungovalo. Domácí měli dvě, tři možnosti, více jsme jim toho nedovolili. V závěru pak přišel gól po standardce, kterou jsme měli ubránit.

Bylo vidět, že Žídek s Hrabinou hodně chybí…

V prvním poločas to ještě šlo. Bohužel po přestávce jsme nebyli vzadu kompaktní. Domácí chodili do otevřené obrany. Matouškovi s Fantišem jsme umožnili to, co ke své hře potřebují. Takhle se o záchranu nehraje.

Přišel kontaktní gól na 2:1 a zdálo se, že se můžete nakopnout…

Taky jsem si to myslel. Bohužel se tak nestalo. Zásadní chybou bylo inkasovat v závěru prvního poločasu. Příbram se uklidnila herně i mentálně. Dostala se na koně.

Spodek tabulky se ještě více srovnal. Opavu čekají horké chvilky…

Je to tak. Musíme zvednout hlavu a dobře se připravit na Sigmu.