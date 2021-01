Tomáši, výsledek 0:3 vypadá jasně, ale na trávníku to vypadalo jinak…

Myslím si, že výsledek vůbec neodpovídá předvedené hře. Porážka 0:3 je hodně nešťastná. Minimálně bod jsme si zasloužili, porážka dost mrzí.

Dá se najít vysvětlení pro tak krutý výsledek?

Sparta ani góly pomalu nedala ze šancí. První padl po centru ze strany, gól tuším patičkou, takový hezký, ale dost šťastný. Pak si dám vlastňák a v devadesáté minutě přišla třetí branka, to už bylo v momentě, kdy jsme se snažili dotáhnout něco, co už nešlo. Na druhé straně moje hlavička, co nebyla skoro nic. Zklamání je velké. Mělo to být utkání minimálně na bod a ne na výsledek 0:3.

Opavu definitivně zlomil váš vlastní gól, vybavuje se vám inkriminovaný moment?

Abych pravdu řekl, vůbec nic jsem neviděl. Přede mnou proběhli dva mí spoluhráči, ještě tam byl Hancko, najednou se míč odrazil od mého stehna do brány.

Opavě chyběl Tomáš Smola, jeho důraz ve vápně by na Spartu platil…

Smolič je bojovník, určitě by byl hodně cítit. Na druhou stranu si musíme říci, že potřebujeme do šestnáctky balony dostat. Ať máme jakéhokoliv útočníka, tak když tam nepřijde centr, těžko můžete dát branku.

Spartu jste místy přehrávali, zklamala vás svým výkonem?

Nemohu říci, že zklamala, naopak my jsme hráli velmi dobře. Sparta snažila hrát na protiútoky, je to pořád Sparta. Zápasu byla ale slušela remíza.

Hráli jste lépe než proti Zlínu?

Už jsme měli lepší tvář hry, obraz. Myslím si, že je tam stále co zdokonalovat. Snad se nám to povede dříve než skončí liga. Herně to vypadá dobře, ve finální fázi nevíme, co od toho čekat. Myslím to tomu chybí, dát to rychle míč do vápna a nečekat až se vrátí protihráči. Chybí tomu finální fáze. Výborně se dostaneme před pokutové území a pak si to začneme obehrávat. Potřebujeme větší dravost jít za gólem.

Jaký bude problém se zachránit?

Bude to těžké, to všichni víme. Ale myslím si, že pokud bychom si měli ze zápasu se Spartou něco odnést, tak je to výkon, který byl hodně dobrý. a chtít vyhrát. Bohužel na hezký fotbal se nehraje. Bodová propast ale není velká. Pro nás budou důležité zápasy týmy se spodkem tabulky a ne s třetí Spartou.