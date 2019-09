Rodák z Karviné byl po pátečním zápase pořádně zklamaný. „Nehráli jsme až tak špatně, ale nemáme ani bod,“ krčil rameny.

Ve druhém poločase byl trefen míčem do hlavy, vypadalo to, že utkání pro něj předčasně skončí. „Na chvíli jsem byl mimo, ale už v klidu,“ soukal ze sebe. Jeden z nejzkušenějších hráčů Kopeckého sestavy věří, že se Slezané zvednou, a to už v sobotním domácím duelu s Libercem.

V prvním poločase jste byli směrem dopředu neškodní, nicméně po přestávce jste šli herně nahoru. Bohužel góly dávala jen Sigma…

Olomouc neměla žádnou vyloženou šanci. Snažila se o střelbu zpoza vápna, kopali rohy, ale všechno jsme v prvním poločase přežili. Hra nebyla špatná, škoda jen, že jsme to více neudrželi nahoře. Za mě byla první půle hodně zodpovědná směrem dozadu. Po přestávce jsme se zvedli kombinačně, domácí i trochu zatlačili k jejich šestnáctce. Potom přišel nešťastný gól, kdy to Vojtovi vypadlo. Holt, i to se stává.

Bylo vidět, že inkasovaný gól vás na chvíli srazil. Nešlo s tím něco ještě udělat?

Nehráli jsme špatně. Jenomže když prohráváte a je nějaká osmdesátá minuta, tak hrajete více otevřeně. Sigmě vyšel ještě jeden brejk a bylo rozhodnuto.

Ve druhé půli jste zůstal bezvládně ležet na trávníku. Co se přesně stalo?

Dostal jsem ránu do temene hlavy. Na chvíli jsem byl mimo. Naštěstí o nic vážnějšího nešlo.

Po Plzni a Slavii teď máte soupeře, s kterými byste měli bodovat.

Přesně tak. Na Sigmě jsme chtěli vyhrát, což jsme měli celý týden nastaveno v hlavách. Nakonec se to tak sešlo, že nemáme ani bod.

Vedle špatných výsledků vás trápí i marodka. Na lavičce jste dokonce měli tři kluky z béčka.

Trápí nás marodka, mimo je pět kluků, lepíme to i s hráči z béčka, ale s tím se musíme vyrovnat a doufám, že se marodi vrátí.

Nicméně jedno vítězství Opava na Sigmě urvala. Vaši fanoušci vám vytvořili domácí prostředí…

Jednoznačně. Díky nim jsme hráli doma. Šlo je slyšet celý zápas, za to jim patří obrovský dík.

V sobotu hostíte Liberec, tady už není kam uhnout.

Nehrajeme špatně. Sráží nás zbytečné ztráty. S Libercem musíme bodovat, a to nejlépe za tři body.