Rodák z Loun odchází navíc do Ostravy zadarmo. Přitom ještě na začátku letošního kalendářního roku se hovořilo o tom, že má s Opavou podepsaný nový kontrakt.

Proč jste se rozhodl zrovna pro Baník? Přece jenom ve hře bylo více možností…

Je pravda, že nabídek bylo více. Není ale žádné tajemství, že se mi zdejší region líbí. Nechtěl jsem se nikam daleko stěhovat. Mám kamarády jak v Opavě, tak Ostravě. Navíc v době, kdy jednání probíhala, měl Baník šanci hrát evropské poháry, což byl lákavý bonus. Hlavně ale jednání Baníku bylo rychlé a korektní.

Můžete prozradit, kdo byl ještě ve hře o vaše služby?

Baník nebyl jediný zájemce. Ozvala se například Mladá Boleslav, Karviná nebo Slovácko. Variantou byl i odchod do Polska. Původně jsem ale z Opavy odejít nechtěl.

Vy jste ale vždy hovořil o tom, že byste rád do Polska zamířil, proč jste tuto variantu vyloučil?

Polsko by se mi líbilo, lákalo mě. Jenomže člověk si vypracoval v poslední době nějakou pozici v Česku, trenéři o mně vědí, poznali mě. Viděli mě v zápasech. Kdežto do Polska bych šel jen na základě doporučení agentů a musel si pozici budovat. Něco jiného by bylo, kdyby se z Polska ozval přímo trenér, což se nestalo.

Nelitujete teď zpětně rozhodnutí, že jste nevzal Mladou Boleslav, která do Evropy postoupila?

Nelituji. Takový už je fotbal. Je to sport. Viděl jsem poslední zápas. Říkal jsem kamarádovi, že kdo dá první gól, tak vyhraje, a to se taky stalo.

Na začátku roku jste ale hovořil o tom, že jste prodloužil v Opavě. Proč je najednou všechno jinak?

Podepsáno jsem měl. S panem Grussmannem jsme byli na všem domluveni. Chyběl jen podpis mého agenta. Čekal jsem, jak se vyvine situace v Opavě, byly problémy s penězi, měnilo se vedení, chtěl jsem garantované jistoty.

To je pochopitelné, jenomže nové vedení klub oddlužilo, peníze začaly chodit pravidelně…

Peníze ano, ale v dubnu proběhla schůzka s členy představenstva a dozorčí rady. Na ní jsme byli za hráče s Honzou Žídkem a Pavlem Zavadilem. Názory nových lidí se mi nelíbily, hned po schůzce jsem panu Glončákovi oznámil, že končím.

Pochvaloval jste si spolupráci s Aloisem Grussmannem, neberete to, že jste svým krokem ublížil i jemu?

Pana Grussmanna si nesmírně vážím, a ano, uvědomuji si to, že tímhle krokem jsem mu ublížil, a tohle mě mrzí ze všeho nejvíc. Díky němu je Opava v lize. Řeknu to takhle: pokud on v klubu skončí, nebo bude odejit, s opavským fotbalem to nedopadne dobře. Stejně jako já to vnímá většina hráčů v kabině.

On je pro ně jistotou, on je dokázal přesvědčit, že fotbal v Opavě má smysl. Má respekt a důvěru, a to i směrem k fanouškům. Chtěl jsem se domluvit na tom, ať klub ze mě má nějaké peníze, jenomže po té schůzce to nešlo. Ta mě od všeho odradila.

Jak vnímáte tři roky strávené v Opavě?

Velmi pozitivně. Stály za to, povedla se nám spousta věcí. Poznal jsem celou řadu příjemných lidí, nové kamarády. Celkově super angažmá. Všem děkuji.

Přitom na začátku sezony to s vámi nevypadalo dobře, trenér Skuhravý vás nestavěl…

Každý trenér má své koně. Zprvu jsem nenastupoval. Začal mi věřit až trenér Kopecký, sázel na mě, měli jsme spolu dobrý vztah. Věřím, že jsem mu jeho důvěru splatil.

Ne všichni fanoušci Opavy vaše rozhodnutí skousli, pocítil jste to už na vlastní kůži?

Vím, že jsem jim radost neudělal. Dokonce chodily fámy, že mě jeden fanoušek fyzicky napadl, což musím dementovat. Sám mi volal, že je z těchto řečí špatný. S nikým problém nemám. Opavu budu pořád vnímat jako klub, který ovlivnil správným směrem mou kariéru.