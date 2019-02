Rodák z Loun si připsal už šestý gólový zářez v sezoně. K tomu má ve statistikách ještě dvě asistence. Tuto bilanci nastřádal v devatenácti utkáních.

Tomáši, Opava se statečně rve s těžkým jarním losem. Ze dvou venkovních zápasů jste vytěžili dva body…

Určitě by bylo lepší, kdybychom jeden zvládli vítězně. Musíme to ale brát s pokorou. Dva body ze dvou venkovních zápasů jsou super. Jedeme dál. Nyní nás čeká další těžký soupeř, a to Plzeň. I proti ní ale pomýšlíme na body.

Jak jste viděl utkání v Jablonci? Hrálo se na těžkém terénu, divoký závěr, musely to být nervy, že?

Terén byl špatný, bohužel. My si stěžujeme v Opavě na naše trávníkaře, ale když vidím ty terény venku, tak máme u nás suverénně nejlepší hřiště. Tím se našim správcům omlouvám. V Jablonci to byl i z toho důvodu velký boj. Byla to válka. Dali jsme si smolný vlastní gól, v této pasáži jsme ztráceli. Naštěstí jsme přežili šance Jablonce a v závěru ze standardky vyrovnali. Super.

Vy ale těžký terén a řadu soubojů máte rád, nebo ne?

Mám, ale v Jablonci už toho bylo hodně. Jak Hovorka, tak Břečka, a nejsilnější z nich Kubista mi dali zabrat. Hod-ně to bolelo. Navíc v prvním poločase mi slunce svítilo do obličeje, balon jsem pořádně neviděl, bylo to pro mě složitější. Druhá půle už byla v tomto směru lepší.

Co vaše vyrovnávací branka? Měl jste docela prostor na zakončení…

Dvě minuty předtím jsme kopali také standardku, klukům jsem nahlas říkal, že cítím, že dám gól, nikdo mě ale nebral vážně. A gól? Dobře kopnutý roh na přední tyč, myslím si, že Dominik Simerský to ke mně protečoval. Měl jsem strach, že to překopnu nebo netrefím, naštěstí se mé obavy nenaplnily.

Po vyrovnávací brance jste se zvedli, mohli jste výsledek i otočit…

Jablonec byl dost zaskočený. Na druhé straně ani se mu nedivím, dostat v 85. minutě gól, to by asi otřáslo s každým. Je škoda, že nám poté dva průniky nevyšly, Jablonec by byl ještě více zaskočený a my bychom měli o malinko veselejší cestu domů. (smích)

Příští týden v pondělí přivítáte doma Plzeň. Bude to zápas s favoritem, do kterého můžete jít v relativním klidu? Tedy bez biče nad sebou?

Až s tak klidnou hlavou nemůže jít do žádného zápasu. Stále nejsme zachráněni. Proti Plzni musíme jít na tři body a uvidíme, na co máme. Potřebujeme už vítězství, po bodu je to fajn, neprohráváme, ale potřebujeme už tříbodové utkání.