Za vlády Romana Skuhravého neměl na růžích ustláno. Pod novým koučem Ivanem Kopeckým Tomáš Smola září. Proti Sigmě dal už devátou branku sezony. Byla vítězná. Opavská družina rozjeté Hanáky ve 28. kole fotbalové FORTUNA:LIGY zdolala 2:1.

Opava zaskočila Hanáky bojovností, dávala do hry více než Sigma. „Jsem v Opavě tři roky, a ještě jsem se Sigmou neprohrál. Oni to na nás prostě neumí, a to i v momentě, když mají formu,“ konstatoval třicetiletý útočník.