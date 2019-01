Informace, se kterou přišel jako první Deník, je potvrzena!

Vedle finanční kompenzace putuje opačným směrem pětadvacetiletý záložník Bronislav Stáňa. „Tuhle informaci mohu potvrdit. Dospěli jsme k dohodě,“ prozradil Deníku dnes po poledni generální manažer SFC Opava Alois Grussmann.

Transfer prý přinese Opavě něco málo přes osm milionů korun. Tento obnos se skládá z ceny Stáni a finanční kompenzace za Kuzmanoviče, který nosil v Opavě kapitánskou pásku a byl klíčovým mužem při návratu do ligy.

Opava loví na Slovensku, jistí jsou Manzia se Stáňou

Aktuálně devátý tým FORTUNA:LIGY Slezský FC Opava začne ve čtvrtek odpoledne se zimní přípravou. Trenér Ivan Kopecký bude v kabině postrádat nejen Nemanju Kuzmanoviče, ale také Joela Kayambu, který zamířil do Plzně.

Trenér Ivan Kopecký se může těšit na nové tváře. Jedná se o pětadvacetiletého záložníka Bronislava Stáňu z ostravského Baníku.

„Bronislav Stáňa je hráč, který nám zapadá do koncepce, navíc je v perspektivním věku. Do Opavy chce jít, což je pro mě dalším pozitivním signálem. Stále platí, že chceme jen hráče, kteří mají zájem u nás hrát,“ řekl generální manažer SFC Opava Alois Grussmann. Stáňa před příchodem do ostravského Baníku působil ve Znojmě, na kontě má čtyřiadvacet zápasů v nejvyšší soutěži, ve kterých si připsal dva góly a stejný počet asistencí.

Druhým nováčkem je Bidje Manzia, o rok mladší útočník, který naposledy oblékal dres olomoucké Sigmy. V Česku hrával také za pražskou Duklu a Sokolov. Oba zmiňovaní přicházejí do slezské metropole na přestup.

Opava pracuje také na setrvání Jakuba Janetzkého, který patří Jablonci. Manzia a Stáňa by neměli být jedinými nováčky. „Chceme tým ještě dále posílit,“ přiznal Alois Grussmann, který důkladně monitoruje i hráčský trh na Slovensku.