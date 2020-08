Radku, jak na tom v současné době je Opava?

Řešíme odchody, příchody. Chybí nám Filip Souček, který si odjel plnit povinnosti se Spartou. Máme prodloužené hostování s Jirkou Texlem, za co jsem rád. K tomu jsme podepsali Lukáše Holíka, o kterého jsme hodně stáli, má dobrá čísla a moc si od něj slibujeme. Navíc zapadá do systému, který chceme hrát. Finalizujeme příchod Bartka Pikula, jenž nás přesvědčil, dále na zkoušce je u nás Ondra Machuča.

Ve vašem hledáčku byl i slovenský záložník Matěj Kochan….

Ten bohužel nakonec nepřijede, protože bychom ho museli vyvázat ze smlouvy. Navíc jsme ho neviděli, minulý rok prodělal těžké zranění, tak do tohoto rizika jsme nešli.

Ještě někdo další přijde, krom jmen, která proběhla v médiích?

Bavíme se o Fortelným ze Sparty, chceme Součka udržet. Máme v záloze Patráka, ale když dopadne Pikul, tak to řešit nebudeme. Hledáme ještě hráče na pozici šest.

Ve spojitosti s Opavou bylo skloňováno také jméno argentinského záložníka Ivána Diaze…

Pro mě to byl vysněný hráč. Za každou cenu jsem ho chtěl. Bohužel, i když je to hráč zadarmo, tak jeho podmínky jsou tak vysoké, které jsme mu nemohli splnit

Takže jeho příchod definitivně padl?

(usměje se) Nic není definitivního. Potřebovali bychom nějakého sponzora, který by tu částku zrealizoval. Pořád si tam nechávám malou naději

Díky vaší sparťanské minulosti, se čekalo, že Opava bude lovit na Letné..

Dveře do Sparty mám otevřené. Ale potřebuji přivést hráče na pozici, ve které nás tlačí bota. Nechci za každou cenu brát hráče ze Sparty, který ligu nehrál, to dám šanci našim mladým klukům, to pro mě dává smysl. Musíme pomalu začít hledat taky náhradu za Součka, protože od zimy ho mít nebudeme také na post Pavla Zavadila aby si mohl trochu oddechnout.

Končí Lukáš Železník, respektive byl přeřazen do béčka…

Lukáš je v béčku a hledá si angažmá. Nemělo smysl, aby v lize naskakoval na deset, patnáct minut. Tento prostor je pro naše mladé.