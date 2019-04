Přitom v týdnu bojoval se zdravotními problémy a nad jeho startem visel otazník. „Jsem strašně rád, že jsme vyhráli. Potřebovali jsme to,“ usmíval se Jursa, který nastoupil v sobotu k letošnímu jednadvacátému zápasu v lize.

Opava porazila Sigmu, je na vás vidět obrovská úleva…

Pocity jsou po vyhraném zápase krásné. Co jsme si řekli, to jsme si splnili. Podařilo se nám odčinit utkání z Příbrami. Šlo vidět, že i když má Sigma neuvěřitelnou kombinační kvalitu a přechod do útoku, dokázali jsme si s tím poradit. Hráli jsme až na pár výjimek suprově. Podržel nás v brance Vojta Šrom. Za bojovnost a nasazení jsme výhru srdíčkem urvali.

Před zápasem jste vy osobně hovořil o tom, že musíte jít přes mrtvoly, bylo to tak?

Šlo vidět, že jsme nahecovaní. Šli jsme za vítězstvím od první minuty. Nikdo neuhnul ze soubojů. Šli jsme na krev a tak přesně musíme hrát každý zápas.

Proti Sigmě jste byl hodně akční. Dal jste gól, trefil ruku Štěrby…

Doplnil jsem prostor před vápnem, míč se ke mně dostal, chtěl jsem brankáře lobnout, obstřelit, ale že to tak krásně půjde, to jsem netušil.

A ta ruka?

Dostal jsem míč pod sebe, vím, že jsem mu trefil ruku. Bylo to o emocích, chceš ruku, chceš penaltu. Ale asi ji měl u těla.

V týdnu jste měl zdravotní problémy, šel jste s velkým sebezapřením do zápasu?

Museli jsme jít přes mrtvoly. Celý týden jsem laboroval s lýtkem. Trénoval jsem pod práškami. Teď hrajeme zápasy, ve kterých nemůžeme uhnout. Chtěl jsem za každou cenu nastoupit.

Neměl jste obavy, že sezranění zhorší a přijdete o zbytek sezony?

Kdyby se to stalo, je to život. Hlavní cíl je pomoci na hřišti, a to se povedlo.

V neděli vás čeká derby s Baníkem…

Je to bitva o Slezsko, jdeme to do Ostravy urvat.

Byla hodně špatná nálada po Příbrami?

Byla, jako po každém prohraném zápase. Ale přepli jsme hned na Olomouc. Chtěli jsme vyhrát a eliminovat přednosti Sigmy, to se povedlo.