Chvíle devětadvacetiletého záložníka přišla v 50. minutě, kdy do branky usměrnil přihrávku kapitána Žídka. Slezský FC bral v Karviné velmi cenný bod za remízu 1:1.

„Ani nevím, jak se balon ke mně dostal. Byl jsme uprostřed vápna, míč ke mně propadl, uklidil jsem ho svou levou hokejkou do branky,“ smál se po zápase střelec.

Radost ze svého druhého ligového gólu měl velkou. „Nic lepšího jsem si nemohl přát. Nastoupit a po pěti minutách dát gól. Těší mě to, o to více, že máme bod z venku,“ podotkl Martin Sus.

„Bodů moc nemáme, víme, o co hrajeme. Začátek byl nervózní, ale myslím si, že bod jsme si za remízu zasloužili. Ve druhém poločase se naše hra zlepšila,“ zvedl prst fotbalista, který letošní fotbalovou sezonu započal ve slovenské Seredi.

Opavská hra není optimální. „Musíme se více tlačit do koncovky. Závary jsme měli, je třeba dávat rychleji balon ze stran. Chodit ve větším počtu do šestnáctky,“ hledá zkušený záložník cestu k úspěchu.

Silnou zbraní Slezanů jsou standardní situace. Mistr jejich zahrávání, Pavel Zavadil, kvůli karetnímu trestu sledoval utkání pouze z tribuny.

„Chyběl moc. Kope to skvěle, je to vždy poloviční gól. My si musíme hlídat jen náběh. Na Teplice už naštěstí bude,“ vydechl si Martin Sus. „Bod z Karviné má cenu, teď ho musíme potvrdit v sobotu,“ uzavřel hrdina nedělního duelu.