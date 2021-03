Fotbalisté Slezského FC Opava hostí ve dvaadvacátém kole FORTUNA:LIGY nováčka z Pardubic. A mají co dělat. Předposlední tým soutěže totiž už osmkrát v řadě na domácím hřišti neokusil radost z tříbodového zisku. Zda se mu podaří tuto černou sérii zlomit, bude známo po sobotním utkání, které má výkop ve 14 hodin.

Situace Opavy se ještě více zkomplikovala po zápase v Teplicích, který Slezané nezvládli. „Teplice byly pro mě velkým zklamáním. Náš výkon byl šílený,“ vracel se k týden starému duelu trenér Opavy Radoslav Kováč. „Vyrobili jsme chyby, které se nesmí stávat. Naše organizace hry byla zoufalá. Raději budu hrát s úplně jinými jmény, než abychom viděli tohle,“ kousal trenér těžce zklamání ze Stínadel.„Důrazně jsme si všechno vyříkali. Proti Pardubicím čekám úplně jinou reakci,“ podotkl Kováč. Opava už osmkrát v řadě nedokázala doma vyhrát. „Pořád říkáme, že musíme, musíme… Doma máme obrovské resty. Nezvládáme to a za šest zápasů jsme nedali gól, což je absolutně tristní. Je to úplná šílenost, pořád dokola,“ poznamenal trenér. "Pro nás je to jedna z posledních šancí, kdy se můžeme čapnout a vrátit se do hry,“ dodal důrazně.