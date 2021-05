Dobrá práce s mládeží ve Slezském FC Opava přináší své ovoce. Po Filipu Součkovi, který odešel loni do Sparty, nyní míří vstříc zajímavé fotbalové štaci i osmnáctiletý útočník Tomáš Rataj. Mladý fotbalista má před sebou velkou výzvu, a to v podobě zahraničního angažmá, v týmu FK Bodø/Glimt, úřadujícího mistra Norska.

Tomáš Rataj míří do Norska | Foto: Petr Widenka

Rataj podepsal s Opavou první profesionální smlouvu už v sedmnácti letech, ještě za do sportovního manažera Aloise Grussmana, který společně s trenérem Radoslavem Kováčem v něm viděli velký potenciál. Očividně se nemýlili. Rataj nastoupil v lize do sedmnácti zápasů, ve kterých vstřelil jednu branku, a to do sítě Mladé Boleslavi. Těžil z velké důvěry trenéra Kováče, který ho držel, i když se hráči nedařilo, vyplatilo se. Odchovanec Slezského FC Opava míří do norského klubu FK Bodø/Glimt. Jedná se o úřadujícího mistra země. „Pro Ratyho je to velká šance se prosadit. Má před sebou velkou výzvu,“ řekl trenér Opavy Radoslav Kováč. „Udělal dobře, že před rokem neodešel do Sparty. V lize získal zkušenosti. Poznal, co je to mužský fotbal a taky se zklidnil,“ podotkl trenér SFC Opava.