Šestadvacetiletý Slovák se v koncovce trápí, dal zatím tři góly, celkově jich má Opava na kontě pouhých sedm.

V závěru zápasu jste mohl vyrovnat, co tomu chybělo?

Trochu štěstí. Matěj Hrabina byl sám. Počítal jsem, že to trefí, ale sklouzlo mu to ke mně. Střílel jsem z otočky, šlo to do brány, bohužel obránce to vyrazil do vzduchu. Máme smůlu, která nás provází velmi dlouho.

Když půjdeme po stopách utkání, tak na remízu to v Ďolíčku bylo.

Koneckonců i proti Teplicím bychom remízu brali. Jeli jsme do Prahy s tím, že jdeme vyhrát. Jenomže nakonec z toho nebyl ani bod.

Vedle vás nastoupil Pavel Sulc a Opava po dlouhé době hrála se dvěma útočníky…

Určitě to bylo pro mě jak do ofenzivy, tak defenzivy lepší. V prvním poločase to bylo fajn do kombinace, měli jsme náznaky šancí. Jenomže nemáme to štěstí, chybí nám dát první gól. Pak by se úplně jinak hrálo.

Už třetí zápas vedl tým Josef Dvorník. Je třeba při trénincích cítit změna?

I když byl u týmu s panem Kopeckým, něco změnil. Musíme jít po cestě, kterou určil a doufat, že to zlomíme.

Sice jste už jedenáct kol nevyhráli, nicméně stále máte týmy před sebou na dostřel…

Je to tak. Ale na to se nedíváme. Musíme se soustředit sami na sebe a konečně bodovat za tři body.

Je na týmu cítit deka, nebo zatím se s tím rvete statečně?

Myslím si, že každý je nastavený tak, aby makal a do zápasu šel s čistou hlavou. Neřešíme, co bylo. Každé utkání je nové, je pro nás novou výzvou.

V sobotu vás čeká zápas v Uherském Hradišti se Slováckem. To má na rozdíl od Opavy slušnou formu…

Je jedno, zda to bude Slovácko, Sparta nebo Plzeň, potřebujeme už konečně tři body.