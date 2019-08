René, dal jste tři branky, střelecká smůla tak byla přerušena…

Doufám, že tímto výsledkem jsme nastartovali novou sérii. Je to sice MOL cup, ale nechtěli jsme nic podcenit. K zápasu jsme přistoupili, tak jako ke každému ligovému soupeři. Přeji si, abychom na toto vítězství navázali v neděli, proti Slavii.

Hráli jste proti soupeři, který hraje pouze I.A třídu, nebyla oba z podcenění?

Je to těžké. Přece jenom tito, při vší úctě k nim se dokáži vyhecovat a vy útočíte do plné obrany. Naštěstí jsme dali rychlý gól, pak ještě do poločasu jeden. Je to náročné, po přestávce se hrálo jinak.

V neděli hostíte Slavii, aktuálně jasně nejlepší tým v Česku. Dá se vůbec s ní hrát?

Je třeba hrát ze zabezpečené obrany, mít ji pevnou. Hrát z bloku a vzadu na nulu. Karviná s nim uhrála bezgólovou remízu. Chceme hrát podobně a hrát na brejky. Slavia je neskutečně silná. Ukázala to i v Budějovicích, kde hrála s jinou sestavou. Má neskutečnou kvalitu na všech postech. Půjdeme bojovat, myslíme na body. Doma máme výborné fanoušky, věřím, že nás budu hnát.

Myslíte si, že na Slavii se může podepsat euforie z postupu do Ligy mistrů?

Může to sehrát roli, že se nestačí přeorientovat. Ale na druhou stranu, jsou tak vyspělí, že dokáží vypořádat s čímkoliv.

Je podle vás Slavia v defenzivě zranitelná? Doposud v lize inkasovala jeden gól…

Statistiky neřeším. Každý je zranitelný, a to i Slavia. Doma můžeme porazit každého.