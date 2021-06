Další nová tvář ve Slezském FC Opava! Do přípravy druholigového týmu se zapojil Oliver Putyera. Jedná se o třiadvacetiletého fotbalistu původem z Karviné, za kterou nastoupil i do devíti zápasů v nejvyšší soutěži.

Oliver Putyera trénuje s Opavou | Foto: Ivo Dudek

Putyera je schopen zahrát, jak v obraně, tak záloze. Během své kariéry chvilku působil i v Jablonci a Vítkovicích. Současný kouč Opavy Roman West ho dobře zná, z dob, kdy působil u karvinské mládeže. V minulosti ho chtěl i do Hlučína. „Putyera se zapojil do přípravy s týmem. Vybral si ho trenér Roman West,“ řekl sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek. Naopak své účinkování v Opavě ukončil teplický Lukáš Kováč. „Dostal úkol, aby přišel do přípravy připraven. Bohužel to se nestalo. Měl kondiční manko, tak jsme se s ním rozloučili,“ řekl Kolínek.