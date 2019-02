Ze zprávy auditora vyplývá, že vedení klubu ve velkém navyšovalo své výdaje.

„Razantní neracionální zvyšování výdajů této společnosti v minulých letech vůbec neodpovídá reálným příjmům, které tato společnost dosahuje,“ řekl Miroslav Cák, právník advokátní kanceláře AGM Partners, která audit prováděla.

Sledujte s námi na našem webu už zítra od deseti hodin on-line průběh pátečního jednání zastupitelstva.

„Opava má ligu, ale od července žije na dluh. Rozpočet pro první ligu neměla pokrytý a momentálně má ztrátu necelých dvacet miliónu korun,“ řekl Deníku člověk, který je detailně obeznámen se stávající ekonomickou situací klubu. Jméno z pochopitelných důvodů prozradit nechtěl, ale Deník zná jeho identitu.

Slezský FC mimo jiné dluží druholigovým Pardubicím za záložníka Kayambu, který už byl prodán do Plzně. Východočeský klub dal Opavu k arbitráži. Hráči navíc nedostali podle informací Deníku prosincovou výplatu.

Znepokojení aktuální situací jsou fanoušci Slezského FC, za které se Deníku vyjádřil šéf kotle Tomáš Hrubý: „Vůbec se nám to nelíbí. Cítíme obrovskou nejistotu s tím, co bude dál. Přijde mi, že lidé, kteří po komunálních volbách vstoupili do vedení SFC vůbec neví, co obnáší vést profesionální fotbalový klub. Jen doufáme, že neznechutí práci současným manažerům Grussmannovi a Rovňanovi tak, že sami skončí, nebo nedej bože, že by je třeba vyhodili. Díky nim a především Marku Hájkovi (bývalý předseda představenstva a sponzor klubu, pozn. red), vybojovala Opava po třinácti letech první ligu. Na to se nezapomíná.“

Co bude s klubem, jehož áčko je na desátém místě v lize dále? Černý scénář mluví dokonce o pádu do insolvence či bankrotu, který klub postihl před třinácti lety.

„Insolvence není řešením. Město by muselo dluhy zaplatit. Navíc i odstoupení ze soutěže je podmíněno nemalou finanční sankcí. Bez finanční pomoci města, jakožto vlastníka to ale nepůjde. Umořit se budou muset pohledávky a vykrýt zbytek letošní sezony. Může jít o souhrnnou částku okolo pětadvaceti miliónu korun,“ řekl zdroj Deníku.

Jednání zastupitelstva začíná v pátek v deset hodin.

