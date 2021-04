Nastupoval jste proti klubu, který vás vychoval. Byly tam emoce?

Mám byt pět minut od stadionu, takže ta nostalgie a ty emoce tam jsou vždycky. Navíc je v Opavě skvělé hřiště, na které jsem se také těšil. Jsem hrozně rád, že jsme zápas zvládli za tři body.

Před inkasovanou branou jste trefil tyčku. Co scházelo ke gólu?

Peťa Reinberk mně dal fantastický balon. Šel jsem do náběhu, snažil jsem se trefit bránu, ale byl to těžký úhel, bohužel to skončilo na tyčce.

Branky padaly až ve druhé půlce. Dokázali jste zápas otočit. Jak si ceníte výhry?

Zápas probíhal skoro stejně jako v uplynulém roce, kdy jsme tady uhráli remízu. Spousta našich šancí a žádný gól. Jsme spokojení a šťastní, že se nám podařilo zápas otočit, ukázala se i nějaká síla našeho týmu. Věřím, že nás ta výhra nakopne.

V první půlce jste zahodili spoustu šancí…

Je pravda, že jsme byli v první půlce v koncovce bezzubí. Někdy přijdou zápasy, že ten první gól musíte urvat, pak se vám hraje líp.

Opava dala z první střely na bránu gól. Otřáslo to s vámi?

Když jste víc na míči a pak inkasujete, tak to s vámi vždycky nějakým způsobem otřese. Během deseti minut se nám podařilo vyrovnat, byli jsme na vlně, už jsme věděli, že neprohrajeme.

Otočili jste zápas. Co to ukázalo o týmu? Jdete znovu dopředu?

Myslím si, že jo. Ten tým jde dopředu, je to vidět i na tréninku. Zlepšila se kvalita, jsme zase o krok dál jako v uplynulé sezoně. Máme to dobře nastaveno, jsme na dobré cestě uhrát v sezoně dobré umístění.

Co se u týmu nejvíc změnilo? Čím je to, že zvládáte otáčet zápasy?

Tvrdá práce nám přináší výsledky, které máme. Co do fotbalu dáte, tak to se vám vrátí.

Nemáte obavy z náročného dubnového programu?

Máme před sebou těžký měsíc - čeká nás sedm zápasů. Sám na sobě ještě pociťuji, že to není po covidové pauze na sto procent. Covid nás trošku rozebral, ale zvládli jsme dva těžké zápasy, s Baníkem i s Opavou.

Věříte, že si zahrajete v příští sezoně poháry?

Našlápnuto máme dobře. Na nějaké závěry bych počkal až na začátek května. Duben bude pro nás takovou zkouškou, takže uvidíme. Tento měsíc nám ukáže, na jaké jsme cestě.