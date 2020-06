Opava se změněným rozestavením vstoupila do zápasu hodně aktivně. Zavadil vysunul Dordiče, ten se snažil obejít brankáře Drobného, zkušený gólman ho ale mimo vápno fauloval. Z následné standardky ovšem domácí nic nevytěžili. Na druhé straně centroval ze strany Mršič a zcela volný Schranz přestřelil bránu. Opava kontrovala po rohovém kopu Zavadila, avšak míč za záda hostujícího brankáře nedostala. Na gólmanem vyražený míč Souček nedosáhl. O pár chvilek později přišla série opavských rohových kopů, ale ani po nich se skóre neměnilo. Ve 23. minutě se k zakončení ze strany dostal Šulc, Fendrich vyrážel míč na roh. Šest minut před poločasem hořelo v pokutovém území Jihočechů. Žídek poslal do ohně a akrobatické zakončení Juřeny bylo sraženo na roh.

Druhý poločas začala Opava náporem. Po Helešicově přihrávce Talovierovi zablokoval střelu Řezníčkovi. Chvíli na to nebylo přáno vystřelil Juřenovi, ještě předtím si brankář Drobný poradil s ranou Hrabiny. Po hodině hry fauloval těsně před vápnem Juřenu Kladrubský a domácí hráli přesilovku. Navíc Slezanům se naskytla slušná standardka. K míči se překvapivě postavil Souček a střelou pod břevno otevřel skóre – 1:0. V 66. minutě se blýskl brankář Fendrich, který vytáhl gólovou hlavičku Schranze. O deset minut později utekl po lajně Dordič, dával míč před branku, kde Železníkovi chyběl kousek, aby se dostal k zakončení. Pět minut před koncem kopal Souček ze strany trestný kop a Drobný měl velké problémy, dokonce se zranil a do branky šel hráč z pole – Ivo Táborský. Slezané najednou měli ve hře o dva hráče více než soupeř. Ve dvou tutovkách se zjevil Železník, ani jednu nedal. V samotném závěru měly Budějovice dobrou standardku, tu domácí odvrátili, stejně jako aut a Dordič sprintem přes celé hřiště pečetil opavské vítězství.

Radoslav Kováč (trenér Opavy):

„Jsme velmi šťastní, že jsme zápas zvládli. Věděli jsme, že hrajeme o život, takže jsme vyhrát museli. Musím kluky pochválit za pracovitost, jak to chtěli urvat. Tento zápas nám může zvednout sebevědomí, tým kvalitu má. Dokázali si, že když budou tvrdě pracovat, přijde odměna, v tom je fotbal spravedlivý.“



David Horejš (trenér Českých Budějovic):

„Jsme zklamaní. Měli jsme zápasový plán, ale červená karta nám to všechno zhatila, poté už to bylo hrozně těžké. Navíc se nám zranil ještě Drobas. Na druhou stranu být sedmí v lize, není špatné. Vyloučení Kladrubského nechci komentovat, Kladra říkal, že to byl nejdříve faul na něj. Spíše mě ale mrzí konec, tady sražený hráč, rozražená hlava já za to dostanu žlutou.“

SFC Opava – Dynamo České Budějovice 2:0 (0:0)

Branka: 62. Souček, 98. Dordič

Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Vaňkát. ŽK: Hnaníček, Zavadil - Drobný, Kulhánek, Šulc, Talovierov, Schranz, Horejš. ČK: 60. Kladrubský.

Opava: Fendrich – Hrabina. Hnaníček (80. Mondek), Schaffartzik, Žídek, Helešic – Řezníček (81. Texl), Zavadil (69. Jursa), Souček – Dordič – Juřena (72. Železník). Trenéři: RadoslavKováč, Alois Skácel.

České Budějovice: Drobný – Čolić, L. Havel, Talovierov, Kladrubský – Čavoš (74. Brandner), Kulhánek (63. Kopečný), Javorek, Šulc, Mršić – Schranz (81. Táborský). Trenér: David Horejš.