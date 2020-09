Byl velkým pozitivem sobotního nepovedeného domácího zápasu. Fotbalista Dalibor Večerka v sedmnácti letech poprvé naskočil do ligy a vůbec si nevedl špatně. Působil jistým dojmem, než si kvůli křečím řekl o střídání, jeho tým držel vzadu nulu. Slezský FC Opava nakonec s Karvinou prohrál ve druhém kole FORTUNA:LIGY 1:2.

Dalibor Večerka má za sebou velkou premiéru | Foto: Petr Widenka

Mladý fotbalista s Opavou absolvoval letní přípravu. To, že naskočí do hry už ve druhém kole, nečekal. Okolnosti ale nahrály tomu, že na něj trenér Radoslav Kováč ukázal v týdnu před derby. „Během týdenní přípravy mi trenér naznačil, že bych mohl naskočit. Čím více se blížil sobotní zápas, bylo jasné, že budu hrát,“ poznamenal Dalibor Večerka. „Musím přiznat, že nervózní jsem byl, ale jak jsem se dostal hřiště, spadlo to ze mě,“ přiznal student opavské obchodní akademie. „Spoluhráči mi hodně pomohli,“ pochvaloval si. Na trávníku zanechal dobrý dojem, po zápase ho trenér chválil.