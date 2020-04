Když budete muset fungovat v tomto režimu delší dobu, nebudete mít časem problém s vymýšlením náplně tréninků?

Myslím, že ne. Všechno špatné je pro něco dobré. Je zase prostor pro zlepšování individuálních dovedností, v tom určitě rezervy máme.

Je z kluků cítit hlad po návratu do kolektivu?

Je to vidět na všech, že se těšili. I v době, kdy to nešlo, chtěli podle toho, jak jsme se bavili, trénovat. Jsou rádi, že mají míč u nohy, je to v kolektivu, takže trochu i soutěživou formou je ta tréninková jednotka připravená. Tohle všechno na nich vidět je, že nechtějí prohrát. To je pozitivní.

V jakém stavu se hráči po měsíci vrátili na hřiště?

Máme je sledované na sporttestrech, takže jsme je měli pod kontrolou. Volno měli nějakých deset dní, kdy nemuseli dělat nic, ale stejně, když jsem s nimi mluvil, tak šli něco dělat, protože to pro ně byla jediná možnost, jak jít z domu. Připravení jsou a kondici určitě neztratili tolik, jako mohou ztratit herní praxi.

Jak jste se vy osobně zaměstnal?

Podobně jako oni. Pokud byla šance, tak jsem si šel zaběhat, nebo na kolo. Snažil jsem se ten čas využít i teoreticky, sledoval jsem nějaká videa. Soupeře i naši hru. Nějaké hráče eventuálně vzhledem k létu. Ten čas jsem se snažil nepromarnit.

Od některých trenérských kolegů se ozývají výtky, že je vrchol servilnosti za tuto omezenou možnost trénování vládě děkovat. Že taková příprava je absolutně nevyhovující. Jak to máte vy?

Já vládě neděkuju, ale vím, že to stejně neovlivním. Musíme tolerovat pravidla, která jsou daná. Je otázka, zda by to nemohlo být více, nebo je to riskantní a být toho naopak méně.

Názory jsou různé…

Vždy tu asi bude nějaká polemika a vláda je tu od toho, aby to určila. Já za sebe doufám, že to jde správnou cestou a bude se to uvolňovat více, a ten kontakt a tréninky ve větší skupině nám brzy dovolí. Pak už to bude blíže i k zápasům a sezoně.

Věříte, že sezonu dohrajete?

V dohrání věřím. Nevím ale, co by se stalo v momentě, kdy se ukáže, že někdo z těch lidí, kteří jsou v tom zainteresovaní, jsou nakažení. Je otázka, co by to pak znamenalo pro ty ostatní. To nedokážu říct.

Byl byste pro dokončení kompletní ligy, nebo by vám stačilo dohrát základní část?

Lepší něco než nic. Ale jak ty názory vnímám, tak s tou druhou možností se ani nepočítá. Buď se sezona nedohraje, nebo dohraje se vším všudy.

Dva zápasy týdně by konkrétně Baníku nevadily? Někteří trenéři mají výhrady, že na to nemají dostatečný kádr.

Je to určité riziko, hráči měsíc standardně netrénovali. Ani tyto tréninky nejsou plnohodnotné a je otázka, kolik jich budeme mít. Jestli by se trénovalo týden normálně a poté by se šlo do ligy. Pak máte před sebou šest sedm týdnů, kdy by se hrálo středa-sobota, tak to pro hráče určitě záhul je a někteří to s ohledem na jejich zdravotní stav vydržet nemusí. Výhodu budou mít ta mužstva, která mají širší kádr a můžou střídat více hráčů.