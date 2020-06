/VIDEO/ Premiéra proti Českým Budějovicím novému kouči Slezského FC Opava Radoslavu Kováčovi vyšla. Slezané vyhráli 2:0. V sobotu na jeho ovečky v rámci prvního duelu skupiny o záchranu čeká soupeř, z kategorie neoblíbených, a to zlínský Fastav. Ševci na Opavu dlouhodobě umí.

Radoslav Kováč, trenér Opavy | Foto: Petr Widenka

„Jsme rádi, že jsme zvládli zápas s Českými Budějovicemi, ale to už je za námi. Je to pryč a my už se soustředíme na Zlín. Bude to úplně jiné utkání než před týdnem,“ míní opavský trenér Radoslav Kováč. „Znám trenéra Boba Páníka, takže vím, že se na nás určitě velice dobře připravují, ale my se musíme dívat hlavně na sebe. Doufám, že si kluci sebevědomí, s jakým hráli proti Českým Budějovicím, přenesou i do utkání ve Zlíně. Chceme bodovat,“ má jasno čtyřicetiletý kouč.