Držet palce pouze v civilu bude svým spoluhráčům v sobotu proti Slavii opavský fotbalista Jan Schaffartzik. Dvaatřicetiletý univerzál se na trávník ještě nedostane, dává se totiž dohromady po vážném zranění achilovky.

Jan Schaffartzik v akci | Foto: Petr Widenka

„Na zápas se Slavii se těším, i když hrát nebudu moci,“ řekl Jan Schaffartzik. Favorit je jasně daný. Sešívání vedou ligu, daří se jim i v pohárové Evropě. „Čeká nás top tým, kluci se vydají na maxim a věřím, že nebudeme hrát druhé housle,“ vzhlíží směrem k sobotnímu duelu rodák z Malých Hoštic. V loňské sezoně Slezané celek z Edenu zaskočili, když s ním vyválčili doma remízu 1:1. „Hrajeme doma, hodně negativní je ale, že bez diváků. Loni to bylo jiné. Fanoušci nás hnali, byl to velký zápas a my jsme i v deseti vyválčili remízu. Hodně na to utkání vzpomínám,“ svěřil se fotbalista se čtyřiapadesáti prvoligovými starty na kontě.