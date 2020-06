Trenére, Opava urvala cenný bod v Teplicích, ve středu hostíte Bohemku, jaká je atmosféra v týmu, a co můžeme očekávat od středečního zápasu?

Vzhledem k tomu, že utkání se nám podařilo na konci srovnat, tak nálada je lepší, než kdybychom se tak dalekou cestu vraceli s prázdnou. Doufám, že nás to dobře naladilo, abychom středeční zápas zvládli za tři body.

Jak byste charakterizoval Bohemku?

Načítáme soupeře na videu a víme, že je to hodně kompaktní mužstvo, které přechází ve dvou rozestaveních. Máme na něj nachystány nějaké varianty, doufejme, že budeme úspěšní.

Silnou ofenzivní zbraní Klokanů je ze Sparty zapůjčený Matěj Pulkrab…

Jedná se o důrazného hráče, který uhrává spoustu míčů. Tým se o něj může opřít, je gólový, jeho síla je ve vápně. Jeden základ úspěchu je v tom, abychom ho pokryli.

Jak vypadá sestava Opavy? V Teplicích z různých důvodů nemohli hrát Zavadil, Hošek a Schaffartzik…

Máme před sebou ještě předzápasový trénink, na něm přijde finální rozhodnutí. Pavel Zavadil má zdravotní problém. Samozřejmě, že všichni hráči se nám hodí. Hraje se v krátkém sledu, únava se kumuluje, do toho cestování.

Zdroj: Roman Brhel

V obou odehraných zápasech hru výrazně oživili střídající hráči…

To je pravda, kluci, kteří do něj vstoupili, zápas zvedli. V Teplicích nám to vyšlo úplně. Hráli jsme vabank a docílili vyrovnání. Ukazuje to, že v kádru máme dvaadvacet hráčů a všichni mají své opodstatnění.

Pozitivem v tomto případě je možnost pěti střídání…

Má to dvě mince. Jedna je ta, že můžeme zátěž rozložit a hru oživit, a druhá strana je ta, že pěti změnami uděláme větší zásah do sestavy, tím se mohou vytratit nějaké automatizmy a hra se vám rozbije.

Co se stane, když bude Opava kopat proti Bohemce penaltu? V této disciplíně jste selhali, jak v přípravě s Vítkovicemi, tak v neděli v Teplicích…

Jsou určeni tři hráči. Ten, kdo si věří, si balon vezme. Budou určeni znovu tři, a věřím, že tentokrát, když k tomu dojde, tak to vyjde.