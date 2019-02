Ivan Kopecký po zápase proti Jablonci

Opava má svého specialistu na týmy ze severu Čech. Jednadvacetiletý záložník Jakub Janetzký se trefil jak do sítě Liberce, tak v se včera jedním gólem podílel na remíze 2:2 v Jablonci. Pikantní je na tom i to, že mladý fotbalista ve slezské metropoli hostuje právě z Jablonce.

Jakube, Opava našla specialistu na týmy ze severních Čech…

(usměje se) Asi je to tak. Dařilo se mi v Liberci, i nyní v Jablonci. Důležité ale je, že máme bod. Má pro nás velkou cenu.

Dlouho to vypadalo, že se vrátíte z Jablonce s prázdnou…

Bylo to těžké utkání. Hrálo se na špatném terénu, dostali jsme dva zbytečné góly, ale prokázali jsme naši vnitřní sílu. Myslím si, že vyrovnání bylo zasloužené. V závěru jsme sahali i po třech bodech. Domácí vyrovnávací branka rozhodila.

Jste hráčem Jablonce, měl jste zvýšenou motivaci?

Patřím Jablonci, ale jsem Opavák. Byl jsem rád, že jsem mohl nastoupit, že Jablonec si nedal do smlouvy o hostování pravidlo o mém zákazu hrát ve vzájemných zápasech, jak se to běžně u nás dělává. Co se týká motivace, tak tu mám do každého utkání velkou.

Opava zatím z těžkého vstupu do sezony vytěžila dvě cenné remízy, na Plzeň můžete jít s klidnou hlavou…

Vstup nám vyšel, ale musíme bojovat dál. Hrajeme doma, Plzeň budeme chtít porazit. Na vlastním stadionu máme velkou sílu.