Udělal jste penaltu. Jak jste inkriminovaný okamžik viděl?

Šel jsem do toho špatně. Velká přemíra snahy. Beru to na sebe, zápas jsem zakopal. Nebýt penalty, utkání by se odvíjelo jinak. Jako tým jsme předvedli dobrý výkon, bohužel má hrubka rozhodla.

I druhý gól Plzně byl z kategorie šťastných…

Byl. Ani nevím přesně, co se stalo, zřejmě jsme měli s Jardou Svozilem střet myšlenek. Musíme se podívat na video.

Celkově lze vnímat opavský výkon pozitivně…

To ano, nejlepší na jaře, bohužel bez bodu.

Těžký los je za vámi, vytěžili jste ze tří zápasů dva body, takže spokojenost?

Je pravda, že los se s námi nemazlil. Dva body dobré. Teď nás doslova čeká šest zápasů o život, musíme z nich vytěžit co nejvíce bodů.

První z nich bude už v neděli v Teplicích…

Ano. Jedeme do Teplic pro tři body, chceme vyhrát.

Určitě sledujete i situaci v tabulce pod vámi…

Je to tam strašně našlapané. Každý bod má velkou cenu. Ztráty jsou tvrdě trestány.

Na to, že se hrálo v pondělí, byla atmosféra výborná…

Lidi se těšili, mají to tady rádi. Byli skvělí, fandili do posledních vteřin, za to jim patří velký dík. Škoda jen, že to bylo bez bodového zisku. Na ten jeden jsme určitě měli.