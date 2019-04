VIDEO/ Pokusit se ještě o umístění v prostřední skupině, to je jeden z cílů opavských fotbalistů v sobotním duelu s pražskou Spartou.

Vojtěch Šrom - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

Nováček FORTUNA:LIGY z Opavy se s Letenskými střetne v této sezoně potřetí. „Na Letné jsme prohráli, v poháru jsme to dotáhli do prodloužení, teď by to chtělo Spartu porazit,“ pronesl opavský brankář Vojtěch Šrom. Třicetiletý gólman v letošní sezoně nastoupil za Opavu k jednadvaceti zápasům, ve kterých vychytal čtyři nuly.