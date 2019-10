Tým dostal na povel jeho asistent Dvorník. Začal sympaticky, bodem v Karviné. Teď si rodák z Přílep brousí zuby na skalp Teplic.

„Potřebujeme konečně urvat tři body. Připisovat si do tabulky po bodu je málo,“ uvědomuje si současný šéf opavské lavičky. „Teplice se herně zvedly, získávají body. Jejich velkou výhodou je fakt, že dokáži měnit rozestavení,“ vypozoroval Josef Dvorník.

Navíc se jim rozstřílel Mareš. „Našli střelce, ale velmi nebezpečný je i Řezníček. Teplice mají dobrý tým,“ podotkl Dvorník.

Opava půjde do utkání v nejsilnějším možném složení. Do sestavy se po karetním trestu vrací Zavadil. Nahoru tím půjdou standardní situace.

„Pavel je kope skvěle, bude to o našem náběhu, musíme být agresivnější, důraznější, jít do soubojů i za cenu bolesti,“ nabádá Dvorník a dodává: „Chceme uspět. Už v Karviné byly vidět v naší hře prvky, na kterých jsme pracovali. Teď to bude ještě lepší.“

Otázka je, zda tento duel nebude pro Josefa Dvorníka poslední v roli hlavního kouče, nemá totiž dostudovanou profi licenci. „Chci trénovat ligu, ale to teď neřeším. Soustředím se hlavně na Teplice,“ uzavřel.

Zítřejší zápas začne v 16.30 hodin.