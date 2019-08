Odjíždíte bez bodu, ale nebyli jste horším mužstvem…

První poločas byl vyrovnaný, Jablonec měl v prvním poločase jednu šanci, ze které trefil břevno. My jsme měli dvě tutovky, které jsme neproměnili, možná tři. Druhá půle začala stejně. Jenomže přišlo zbytečné vyloučení, inkasovali jsme zbytečný gól. Potom jsme vyrovnali, měli jsme další možnosti, ale gól dali domácí.

A váš gól? To jste chtěl takhle hezky trefit?

(usměje se) Přesně tak. Chtěl jsem to kopnout po bráně a byl z toho gól.

Jak jste vnímal vyloučení Jurečky? Bylo přísné?

Nechci brečet a stěžovat si, ale tohle to se vleče s námi od prvního kola. Kdybych nyní řekl pravdu, jak to je a my všichni v Opavě to víme, tak jsem někde na pranýři. Kdo nás vidí od prvního kola, tak si udělá úsudek. K dnešnímu utkání? Je to holka, píská mužský fotbal, fakt to nechci více rozebírat.

Hráli jste v deseti, přesto jste měli místy více ze hry…

Vsadili jsme vše na jednu kartu, škoda vyložených šancí. Protože v Jablonci jsme mohli vyhrát.

Paradoxně Opava v prvních dvou kolech hrála nepohledný fotbal, přesto brala body. Teď je tomu naopak…

Souhlasím. Jsem zastánce toho hrát nic moc fotbal, ale sbírat body.