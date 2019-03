A bylo ho hodně vidět. Soupeřově defenzivě jednatřicetiletý krajní záložník dělal problémy. Bohužel nakonec musel skousnout porážku opavských fotbalistů 2:3.

Začátek zápasu? Pro Slezský FC jedna velká hrůza. Svěřenci trenéra Kopeckého byli jedním slovem marní. Teplice se v poklidu dostaly do dvougólového vedení. „Bylo to špatné,“ klopil smutně oči Petr Zapalač.

„V prvních pětatřiceti minutách jsme hráli ustrašeně. Prohrávali jsme souboje, Teplice získávaly balony,“ komentoval jednatřicetiletý záložník nepovedený vstup do zápasu, po kterém hosté prohrávali 0:2. „Začneme hrát, až nám začne téct do bot,“ kroutil hlavou.

Naštěstí Jan Žídek vstřelil v závěru první půle gól naděje. „Bylo důležité, že jsme zůstali v kontaktu. V kabině byl menší vítr, nakoplo nás to,“ pokračoval v pozápasovém povídání Petr Zapalač. „Hráli jsme na riziko. Teplice chodily do brejků, ale my jsme je dokázali odrážet,“ rozebíral druhý poločas jeden z nejproduktivnějších hráčů Opavy této sezony, který si do statistik připsal zatím dva góly a tři asistence.

Když se Opava nadechovala k rozhodujícímu náporu, nebyla písknuta penalta na Smolu, a hned nato přidal Kuchta třetí gól. „Bohužel to je fotbal. Udělali jsme chybu, a tu domácí potrestali. I když jsme snížili, vyrovnat se nám nepodařilo,“ povzdechl si krajní záložník Slezského FC.

Opava prožila na Stínadlech zápas dvou rozdílných poločasů. „Je to tak. Musíme hrát tak koncentrovaně od začátku, a ne až je zle,“ zvedá prst Zapalač.

Na Slezany se dotahuje spodek tabulky. „Musíme dát hlavy dohromady a uklidnit se, protože se ještě nic neděje, ale teď nás čekají tři čtyři důležité a zlomové zápasy v sezoně. Začíná to domácím duelem se Slováckem. Musíme vyhrát a uděláme pro to všechno,“ podotkl zkušený záložník.

Opava si opět dala góly sama. „Děláme individuální chyby. Přitom se o tom bavíme. Možná je to i tím, že chceme za každou cenu hrát fotbal. Z toho pramení chyby. Musíme se jich vyvarovat,“ zakončil povídání Petr Zapalač.