„Gól padl po akci, kterou nacvičujeme v tréninku. Kopali jsme standarku, domácí ji odvrátili. Mondy dal balon na Heliho a Mates poslal centr. Měl jsem jediný úkol, zavírat zadní tyč,“ popisoval svůj premiérový gólový zápis v lize David Březina. „Máme vysoké věže, centry do vápna jsou základem. Jsem šťastný, že to tam spadlo. Doufám, že nebyl jediný a přijdou další,“ přeje si odchovanec pražské Sparty.

Opava se na jihu Čech prezentovala dobrým výkonem. „Celkově to bylo bojovné utkání, což bylo dáno trošku i terénem, který byl těžký. Věřili jsme, že to můžeme zlomit. Bylo na nás všech vidět, že chceme více vyhrát. Za mě zasloužené tři body,“ podotkl David Březina.

Svěřenci trenéra Radoslava Kováče čekali na výhru dlouhých třináct zápasů. „V hlavách bylo to čekání delší, než naživo. Věřili jsme, že nic netrvá věčně. Do utkání jsme šli s cílem udržet nulu vzadu,“ řekl opavský hrdina a pokračoval: „Musím všechny kluky pochválit, už proti Příbrami to bylo v defenzivě o velkém zlepšení. Trápila nás koncovka, teď nám to tam konečně spadlo.“

Jak se říká, první vlaštovka jaro nedělá. Opava musí nyní tři body z jihu Čech potvrdit. „Konečně jsme naši práci přetavili ve vítězství. Doufám, že to byl ten zlomový moment, díky, kterému budeme přidávat další výhry. Tenhle byl k tomu, abychom ligu v Opavě zachránili,“ uzavřel povídání David Březina.