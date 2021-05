Několikrát bylo vyvoláno jeho jméno. Fanoušci si vzali na paškál i náměstka primátora Petra Orieščíka, který byl hlavním iniciátorem Zavadilova konce. „V zápase s Olomoucí jsme chtěli podpořit Pavla Zavadila, protože nesouhlasíme s jeho odvoláním. Především se způsobem a důvody, které byly uvedeny,“ řekl šéf opavských fanoušků Tomáš Hrubý.

„Pavel Zavadil je legenda českého fotbalu, kterého si váží po celé republice, jen někteří mocipáni v Opavě ne. Byl vyhozen z politických důvodů, protože se prostě někomu nelíbil.,“ pokračoval Hrubý.

„Důvody odvolání ve stylu, že se nepovedlo zachránit soutěž, že utratil spoustu milionů za posily a nemělo to žádný výsledek, jsou prostě lživé. Pavel byl ve své funkci sotva čtyři měsíce. Začal v době, kdy jsme na tom byli v tabulce velmi špatně. Jsme zastánci toho, že po tak krátké době nemůže nikdo posoudit, zda dotyčný má na post sportovního manažera,“ vypíchl důvody Zavadilovy podpory Tomáš Hrubý.

„Víme, jaký to je srdcař a osud Opavy mu není lhostejný. Snažil se udělat vše pro to, abychom se zachránili, ale bohužel to nevyšlo. To se stává,“ řekl ještě šéf opavských fans.

„Poukazovali jsme také na amatérismus představenstva, které vyhodí sportovního ředitele v době, kdy se mají shánět posily pro novou sezonu, jednat se současnými hráči, kterým končí smlouvy a jsou u nás na hostování o možnostech jejich setrvání v klubu. Toto vše jsou věci, se kterými se rozhodně nesmíříme a budeme v naší podpoře a poukazování na neschopnost současného představenstva pokračovat i na příštím zápase,“ zakončil Tomáš Hrubý.