Fotbalová Opava s velkým očekáváním vzhlíží k sobotnímu duelu s olomouckou Sigmou. Slezané se chtějí proti Hanákům odrazit k lepším výsledkům. První cesta k úspěchu vede přes vstřelení gólu. Žluto-modří totiž na gól čekají už 290 minut.

Pavel Zavadil - Ilustrační foto. | Foto: Deník / František Géla

„Osobně je to pro mě strašně důležitý zápas. Myslím si, že obdobně to vnímá i celá kabina,“ říká před těžkou bitvou opavský záložník Pavel Zavadil. „Musíme se oprostit od tlaku. Dobře si uvědomujeme, že nervozita by nám svazovala nohy a ruce. Z naší strany je zapotřebí velké odhodlání. Musíme být daleko lepší v soubojích a nasazení, to je naše cesta,“ upozorňuje dvačtyřicetiletý záložník.