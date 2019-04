Kouč Hanáků Václav Jílek byl pak na tiskové konferenci vyzván, aby slovní přestřelku okomentoval. „Já nevím, všichni pak budou říkat, že Jílek na tiskovce brečí,“ nechtělo se mu zprvu.

„Zápasy s Opavou jsou v tomhle zvláštní. Každý kontakt s jejich hráčem je dopískávaný. Chlap jako je Smola, je po každém drobném kontaktu hned na zemi. O Pavlu Zavadilovi se vůbec nebavím. Respektuji jeho minulost a kariéru, že si dovolí takhle reagovat? To tedy nevím,“ podivil se olomoucký trenér.

„Po sebemenším kontaktu jsou z toho plavecká a divadelní cvičení. Myslím si, že je to zbytečné a tak kvalitní hráči to nemají zapotřebí. Já takové divadelní vložky po svých hráčích nechci,“ prohlásil ostře Jílek.

K samotné výměně názorů pak poznamenal jen tolik, že bránil záložníka Plška.v„Trošku jsme se tam střetli, protože já jsem měl pocit, že tam bylo něco přihraného a on do toho vstoupil, jak je jeho zvykem. Řval tam po Plškovi, vůbec nevím z jakého důvodu. Ale ať je to jakkoliv zkušený hráč, tak takovou věc si vůči trenérovi soupeře nemůže dovolit. Kdyby to udělal můj hráč, tak bych okamžitě zasáhl. To je všechno, co k tomu říct,“ uzavřel téma Jílek.

Čtyřicetiletý matador Zavadil si ale nenechal nic líbit. „Nechápu, proč se Venca Jílek vrací k věcem, které se staly během zápasu, proč to vytahuje ven, měly zůstat na hřišti,“ kroutil hlavou Pavel Zavadil. „Křičel po rozhodčí Adámkové, zastal jsem se ji,“ řekl opavský záložník.

„Venca Jílek je u mě ubrečená holka, které sebrali hračku. Chybí mu emoce, které k fotbalu patří. Jeho problémem je, že nehrál nikdy velký fotbal. Není to tak dávno, co mu hrozil vyhazov, v té době byl zalezlý. Ať si vezme příklad z Trpišáka (Jindřicha Trpišovského, trenéra Slavie – pozn. red.), který je pořád stejný, ať už trénoval Žižkov, nebo teď Slavii. Taky velký fotbal nehrál, ale je úplně někde jinde, než Venca Jílek,“ zakončil Pavel Zavadil.