Opava – Vlasy v gumičce, pytel emocí a role klíčového hráče, to je opavský záložník Pavel Zavadil. I díky němu chybí nováčkovi FORTUNA:LIGY krůček k záchraně. Byl to právě jednačtyřicetiletý rodák z Olomouce, který zařídil Kopeckého výběru důležité vítězství 1:0 nad Karvinou.

Pavel Zavadil - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

„Podle mě to byl s Karvinou pro nás zápas sezony. Věděli jsme, o co se hraje, a tak jsme k tomu i přistoupili. Od bojovnosti, po nasazení a fotbalovost to mělo parametry. Šli jsme jasně za vítězstvím, i když to se zrodilo až v devadesáté minutě,“ vzpomíná Pavel Zavadil na týden starý zápas. Byl to právě nejstarší hráč ligy, který proměnil penaltu ve druhé minutě nastavení. „Musím přiznat, že jsem byl trochu nervózní. Věřil jsem si, že to dám, že to dobře dopadne. Nechtěl jsem vůbec pochybovat,“svěřil se opavský záložník .