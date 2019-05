Opava – Výborně vstoupili do skupiny o záchranu fotbalisté Opavy. Nováček FORTUNA:LIGY porazil na domácím trávníku Karvinou 1:0. O důležitém vítězství rozhodl v nastavení proměněnou penaltou Pavel Zavadil.

Opava vstoupila do utkání aktivně. Už po sedmi minutách hry chybělo kousek Smolovi, aby trefil centr Jursy. O pár okamžiků později měli domácí tutovku. Důrazný Smola šel do souboje s brankářem Berkovcem po špatně zahrané malé domů. Míč se odrazil k Řezníčkovi, který o centimetry minul odkrytou bránu. Opavští byli při chuti. Po rohu Zapalače hlavičkoval Svozil a za překonaným Berkovec odvracel na brankové čáře Zahumenský. Následně netrefil bránu Smola. Ve 29. minutě utekl Jursa, s míčem se dostal do vápna, kde se snažil najít spoluhráče, balon se odrazil k Jurečkovi, jehož ránu Berkovec chytil. Po půlhodině hry se naskytla hostům slušná standardka. Budínský ovšem trefil jen Wágnera. Opava dal pokračovala v zahazování šancí. Po rohu Zavadila trefil Svozil břevno, odražený míč se snažil trefit hlavou Žídek, nakonec ho uklidil vedle branky Svozil.