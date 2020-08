„Doufám, že se zápas odehraje. Připravujeme se na to, že se hrát bude, jsme tak nastavení,“ řekl záložník Slezského FC Opava Pavel Zavadil. „Abych pravdu řekl, čekal jsem, že s COVIDEM bude problém. Stále ale doufám, že se bude hrát a celá Plzeň neskončí v karanténě,“ pokračoval dvaačtyřicetiletý fotbalista.

Plzeň prožila snovou přípravu, během které neinkasovala jediný gól. „Viděli jsme ji na videu. Bylo vidět, že na hřišti dominuje. Trenér Adrian Guľa ji vštípil styl, který je účinný, pro soupeře náročný. Umí podržet balon,“ řekl nejstarší hráč ligy k pátečnímu soupeři.

Plzeň je jasným favoritem. „My ale nejedeme k soupeři ze strachem. Jsme dobře připraveni. Máme natrénováno, pokud budeme plnit přesně, co po nás vyžadují trenéři, můžeme něco uhrát,“ podotkl Zavadil a dodal: „Vyhovuje nám to, ukázalo se to již v přípravě. Na druhou stranu uvidíme, co přinese liga, kde hraje pod tlakem bodového zisku.“

Páteční zápas má v Plzni výkop v 18 hodin. Opavský tým by měl být kompletní, tedy až na Jana Schaffartzika, který je dlouhodobě zraněný.