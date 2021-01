„Chtěli jsme navázat na náš výkon proti Spartě, to se nám ale bohužel nepodařilo,“ povzdechl si opavský záložník Aleš Nešický. „Byli jsme až moc pasivní. Volili jsme rozehrávku dlouhými míči, ty ale oba stopeři Sigmy dobře sbírali. Naopak my jsme nebyli schopni sbírat odražené balóny po dlouhých nákopech soupeře a tím jsme se dostávali pod tlak,“ rozebíral dál zápas osmadvacetiletý záložník.

Za stavu 2:0 mohli dát hosté kontaktní gól. Jenomže Žídkův pokus zastavilo břevno. Hned na to přišlo zbytečné vyloučení Tiéhio. „Věděli jsme, že Sigma se dostali v poslední sedmi zápasech vždy do vedení, to jsme nechtěli dopustit. Jenomže přišel centr z pravé strany, kde jsme to nechali dohrát, pak rychlá druhá branka a červená karta nás zlomila,“ konstatoval fotbalista s devětadvaceti ligovými starty na kontě. Podařilo se nám sice snížit z penalty, ale to bylo vše,“ konstatoval fotbalista, který v Opavě hostuje s libereckého Slovanu.

Opava ze tří jarních zápasů vydolovala pouze bod. „Klub v Opavě funguje dobře. Je dobře o nás postaráno, máme výborný servis, k tomu dobrá parta v kabině. Chceme zachránit ligu, zbraně rozhodně neskládáme. Dokonce je ještě devatenáct utkání, věřím, že se, co nejdříve chytneme,“ přeje si Aleš Nešický.

Na Hané chyběli Opavským kvůli pozitivním testu na covid oba trenéři. „Je to zvláštní, ale taková je je dnešní doba. Dva dny před zápasem jdeme na testy a trneme, kolik lidí nám zase vypadne. Musíme se s tím poprat, jiná možnost neexistuje,“ uzavřel.