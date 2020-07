Zdeněk Pospěch, bývalý reprezentační fotbalový obránce, který hrával v minulosti za Baník, Spartu, Kodaň, Mainz a samozřejmě Slezský FC Opava se vrací do Městských sadů. Od prvního července bude v Opavě působit v roli sportovního manažera mládeže.

Zdeněk Pospěch (vlevo) se vrátil do SFC | Foto: Jan Šimek

„Jsme rádi, že se nám do klubu přivedlo přilákat další významnou osobnost historie opavského fotbalu. Pevně věříme, že nám Zdeněk pomůže klub díky svým bohatým zkušenostem dále posouvat,“ řekl předseda představenstva SFC Zdeněk Viktorin. „Je to pro mě pocta a zároveň velká zodpovědnost. Mým hlavním cílem je vytvořit dobře fungující tým, jež se bude o opavskou mládež starat směrem, který bude ku prospěchu jak klubu, dětí, tak i trenérského štábu,“ okomentoval svůj návrat do klubu jednačtyřicetiletý Zdeněk Pospěch.