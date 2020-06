„Musíme si uvědomit, že klub není jen áčko. Aktuálně mimo jiné řešíme koncepci mládeže, už je ve druhém čtení. Prioritou je vznik nových tréninkových ploch. Počet stávajících beru jako hendikep,“ přiznává Zdeněk Viktorin, který si pochvaluje spolupráci s novým ředitelem Jaroslavem Rovňanem. „Jsme na stejně vlně, fungujeme jako dobrý tým,“ podotkl, krom toho také prozradil, že pracují na příchodu zajímavého sponzora. „Nechci předjímat, ale jeho příchod je na dobré cestě. Samozřejmě že podmínkou jeho vstupu je udržení nejvyšší soutěže. Pokud to zvládneme, bude se nám dýchat v příští sezoně lépe,“ zdůrazňuje.

Jak ublížila koronavirová pandemie SFC Opava?

Nemalé finanční ztráty je vstupné, bude se jednat o nižší jednotky miliónů. Museli jsme také snižovat platy napříč celým klubem. Jinak by to bylo těžko udržitelné. Uvidíme, jak se situace kolem koronaviru bude vyvíjet dál. Smutné je hlavně to, že se hraje prakticky bez diváků, které bychom v této složité situaci potřebovali nejvíce. V zápase proti Bohemce by nás dotlačili k výhře.

Máte už i nějakou zpětnou vazbu od sponzorů? S tím, že by mohlo dojít k přiškrcení financí směrem do klubu?

Jsme s nimi v kontaktu, řešíme nové smlouvy. Věřím, že spolupráce bude fungovat dál.

Nově došlo k prodloužení smluv se sportovním manažerem Aloisem Grussmannem a záložníkem Pavlem Zavadilem. Není tomu až tak dávno, co právě Alois Grussmann hovořil o tom, že nemá moc chuť v Opavě pokračovat…

Myslím, že jsme mu chuť do práce v Opavě vrátili. Pro mě je to ikona klubu. Nyní vše funguje a je potřeba se soustředit na záchranu. Zavoše jsme chtěli podepsat i proto, že ho chceme v klubu ukotvit do budoucna. Je velkým vzorem pro mládež. Již delší dobu vedu rozhovory o větším pracovním zapojení v SFC s další ikonou klubu, se Zdeňkem Pospěchem. Je to pro nás také jedna z velkých priorit. Do konce tohoto měsíce chceme mít jasno. Byl by to velký přínos pro klub.

Opava se rve o záchranu. Ze čtyř zápasů, které po restartu hrála, moc bodů nevytěžila. Máte připravený scénář, kdyby se záchrana nepodařila a SFC spadl do druhé ligy?

Ano, máme. Prioritou je první liga. O sestupu nechci přemýšlet, ale musíme být připraveni i na tuto variantu. Jasným cílem by byl okamžitý návrat do ligy.

Mohl by Opavě pád o patro níže zlomit vaz? Přece jenom byste přišli o finance za televizní práva, navíc druhá liga není atraktivní tolik pro sponzory…

Nemyslím si, že by nám sestup zlomil vaz. Pokud bychom spadli, okamžitě bychom se chtěli vrátit do ligy. Nechci myslet negativně, soustředíme se na to, abychom se v lize udrželi. Je to pro nás hratelné.

Prodali jste Filipa Součka do Sparty, nyní startujete pro velký fotbal Štěpána Harazima, je to asi správný vzkaz kritikům, že mládežnický fotbal v Opavě děláte dobře…

Určitě! Naše mládež na podmínky, které máme, má skvělé výsledky. Ve spolupráci s hlavním akcionářem klubu jednáme o rozšíření tréninkových ploch. Snažíme se získat část pozemků v těsné blízkosti stadionu – v bývalé Květeně, kde bychom postavili jedno hřiště. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina složená ze zástupců klubu a hlavního akcionáře, kteří aktuálně řeší i další zajímavé lokality v blízkosti stadionu. Oproti ostatním klubům, a to nejenom v našem regionu, jsme v tomto ohledu hodně pozadu. Prakticky bych snad řekl, že nám ujel vlak. Navíc nám hrozí, že přijdeme o dvě hrací plochy za koupalištěm.

A jak to vypadá s případným partnerem pro klub? Mám na mysli z kategorie těch větších…

V první řadě musíme pro případného investora udělat klub zajímavým. Z jeho pohledu jde o investici. S nikým takovým aktuálně nejednáme. V následujících týdnech nás čeká několik jednání s případnými sponzory. Osobně si myslím, že pokud udržíme první ligu, budeme mít v následující sezoně větší možnosti.

Ale takových vizí a snů již tady v minulosti bylo dost a vše nakonec vyšumělo…

Nejsem vůbec zastáncem slibů, ale mohu říci, že některá jednání jsou už daleko. Je to ale odvislé od záchrany první ligy.

Sezonu máte celou pokrytou, nebo hrozí problémy? I příští?

Aktuální sezonu máme zabezpečenou. Myslím si, že i směrem do budoucna máme docela dobré vyhlídky. Uvidíme, jak se projeví situace kolem koronaviru. Kdo ví, co bude za půl roku. Nechci předbíhat. Chováme se úsporně. Musíme přicházet s novými koncepty pro financování. Některé se pomalu rozjíždí.

Jaká momentálně panuje v klubu atmosféra? Už se vše s odstupem času uklidnilo?

Situace je stabilnější, vztahy se vylepšily a věřím, že v budoucnu budou lepší a lepší.

Co vy osobně? Našel jste se v této práci, nebo zpětně litujete, že jste funkci předsedy představenstva vzal?

V poslední době nad tím poměrně často přemýšlím. Jsem rád, že mohu pomoci. Proto jsem do toho