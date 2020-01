Železník míří do Opavy. "Jsme domluveni," řekl hráč

Fotbalová Opava má posilu do ofenzivy. Do slezské metropole míří ze zlínského Fastavu devětadvacetiletý útočník Lukáš Železník. Ten v nejvyšší soutěži odehrál 95 zápasů, ve kterých vstřelil patnáct branek. Do Opavy přestupuje a v pondělí se má hlásit na tréninku.

Lukáš Železník. | Foto: Deník/Jan Zahnaš