Železník nám pomůže, věří Grussmann

Lukáš Železník do Opavy, Dominik Simerský do Zlína. Hráčská výměna dvou ligových klubů, o které se mluvilo, se stala zkušeností. Slezané akutně hledali útočníka a devětadvacetiletý forward z Baťova města by jim měl vytrhnout trn z paty.

Lukáš Železník. | Foto: Deník/Jan Zahnaš