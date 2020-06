„Ve Zlíně jsem byl jako soupeř dvakrát. Jednou se Slávii a podruhé s Mladou Boleslaví. Pokaždé jsme si odvezli tři body. Přál bych si, aby to vyšlo i do třetice,“ prohlásil před sobotním pikantním záchranářským soubojem odchovanec Fastavu.

Zkušeného fotbalistu konec v mateřském klubu už přebolel. Nyní chce ševce pokořit. „Nejedu do Zlína poprvé jako soupeř, takže vím, co mohu očekávat,“ říká.

Sobotní bitvu bere prestižně. Ví, že jde o hodně. Spoluhráče motivovat nemusí, přesto jim za výhru slíbí sladkou odměnu. „Maminka vždycky udělala vdolečky, takže pokud vyhrajeme, budu muset kupovat tvaroh a těsto,“ směje se Železník.

Bývalý kapitán Fastavu však nezapomíná ani na kamarády ze Zlína. S někdejšími spoluhráči je pořád v kontaktu. „Máme vytvořenou společnou skupinu, ve které si píšeme, ale nějaké hecování neprobíhá,“ tvrdí.

Obě strany si totiž uvědomují vážnost situace. Na žertíky není prostor. Vždyť ztráta by ševce i Slezany hodně bolela. „Teď už jde každý zápas o hodně,“ uvědomuje si také Železník. „My jsme si v posledním zápase s Českými Budějovicemi pomohli domácí výhrou, a pokud zvládneme i tohle utkání, dotáhneme se na soupeře před námi,“ ví dobře.

Pokud by hostům pomohl k triumfu vstřelenou brankou, vůbec by se nezlobil. Naopak, po trefě do sítě Zlína by dal průchod emocím. „Už jsem to někdy říkal. Zlín je můj mateřský klub a budu mu vždycky vděčný, že mi dal šanci ve velkém fotbalu, ale nikdy nevíte, který gól může být ve vaší kariéře poslední, proto slavím každý gól,“ vysvětluje.

Palič, jak se bývalému hráči Slavie a Mladé Boleslavi ve Zlíně přezdívá, by vstřelenou branku bral jako ideální dárek ke třicátým narozeninám, jenž měl ve čtvrtek. Významné životní jubileum ale zapije až po sezoně. „Teď moc na slavení není prostor, takže se s rodinou sejdeme až po sezoně,“ dodává. Zápas začíná na zlínské Letné v sobotu v 15.30.