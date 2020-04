Po dvou nevydařených zápasech se fotbalový útočník SFC Opava Lukáš Železník zvedl a ve dvou středečních utkáních Datart e:LIGA Challenge své dva soupeře porazil. Nejdříve zdolal Lukáše Provoda 3:1 a následně rozstřílel Matouše Trmala 7:3. Ve čtvrtfinále narazí na Karla Knejzlíka z Liberce, který shodou okolností v minulosti ve Slezském FC hostoval.

Železník se zvedl a postupuje. | Foto: archiv

„Musím přiznat, že dopoledne jsem mód 85 Rated trénoval. Přišel jsem na to, jak to funguje. Změnil jsem i rozestavení a šlo mi to. První zápas byl rozhodující, protože v něm šlo o postup. Co se týká druhého, trochu jsem se ho obával, protože jsem s Matoušem Trmalem prohrál 2:5 a on porazil Lukáše Provoda 6:0,“ komentoval své středeční vystoupení Lukáš Železník.