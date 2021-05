Velké zemětřesení ve fotbalové Opavě. Podle informací Deníku představenstvo Slezského FC Opava odvolalo ředitele Jaroslava Rovňana a sportovního manažera Pavla Zavadila.

Pavel Zavadil skončil ve funkci sportovní ředitele | Foto: Eliška Žídková

Nicméně prvně jmenovaný má v klubu zůstat jako technicko provozní ředitel, ve funkci, kterou zastával v minulosti. „Mohu potvrdit, že jsem ve funkci sportovního manažera skončil,“ řekl Deníku Pavel Zavadil, více to ale nechtěl komentovat. Klub bude podle našich informací z pozice ředitele řídit ve třech dnech v týdnu předseda představenstva Zdeněk Viktorin. Naopak trenér Kováč důvěru měl dostat, otázkou ale je, zda on sám bude chtít v klubu pokračovat. Tyto změny jsou reakcí na aktuální situaci Opavy, která téměř s jistotou sestupuje do druhé ligy. Podrobnosti připravujeme…