/FOTOGALERIE/ Odehraných třiadvacet vteřin stačilo opavskému záložníkovi Bronislavu Stáňovi aby se zapsal mezi střelce. Nicméně na vítězství to nestačilo. Slezský FC se Slováckem pouze remizoval 2:2, a to Slezané hráli skoro sedmdesát minut přesilovku.

„Za gól jsem rád, ale více by mě těšilo, kdyby byl vítězný. Zklamání z remízy je velké,“ přiznal Bronislav Stáňa. „Zápas jsme měli dobře rozehraný. Dali jsme rychlý gól, hráli přesilovku. Měli jsme to všechno ve svých rukou a tak to pokazíme,“ kroutil hlavou pětadvacetiletý fotbalista.