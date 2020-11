„V prvním poločase jsme si nedali moc prostoru. Hra byla vyrovnaná, bez šancí,“ konstatoval šéf opavské lavičky. „Na kluky jsem v poločase apeloval, že musí být trpělivý, že tento zápas bude o jednom gólu,“ pokračoval v po zápasovém hodnocení.

Na začátku druhého poločasu přišel opavský záblesk. Texl uvolnil Juřenu, který šel z boku sám na brankáře, jenomže místo střely nahrával do prázdna. „A to je náš velký problém. Místo střely to pořád nějak obehráváme. Přitom je jasné, když nevystřelíme, nemůžeme dát branku,“ zlobil se Kováč. V 65. minutě chytil Fendrich domácím tutovku. „Myslel jsem si, že nás tento skvělý zákrok nakopne. Opak byl pravdou. Přišla druhá standardka, kterou jsme neubránili. Domácí hráč z jedenáctky dá plackou míč do sítě. To se nesmí stávat, pro mě nepochopitelné. Gól nás srazil, už jsme se do toho nedostali,“ smutnil trenér.

Opava byla v sobotu směrem dopředu doslova marná. „Máme problémy ve finální fázi. Je to kostrbaté, krkolomné, netlačíme se vůbec do střel,“ poukázal trenér na největší problém svého týmu trenér. „Proti Pardubicím to bylo z naší strany vlažné. Jsem hodně zklamaný. Musíme být na sebe nároční,“ přiznal.