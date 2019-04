„Trošku mě píchlo a zatáhlo pod levým kotníkem. Nechtěl jsem to dál pokoušet, tak jsem posledních pět minut odchodil,“ svěřila se čtyřicetiletá fotbalová opora Opavy s tím, že na duel se Sigmou Olomouc by měla být v pořádku.

„Porážka mě hodně štve, stejně tak kecy některých lidí, kteří nevědí, co je to fotbal,“ dodal Zavadil naštvaně.

Zápas v Příbrami se vám nepovedl, hlavně pak druhý poločas. Souhlasíte?

Jasně. První poločas ale nebyl špatný. Příbram měla jednu střelu, my dva náznaky šancí. Dostali jsme ale gól do šatny. Ve druhém jsme si dali vlastní gól a od toho momentu bylo po nás. Ale je třeba si uvědomit, že oproti podzimu jsme hráli bez pěti hráčů základní sestavy, a to se někde projeví.

Asi jste čekali od jarní části více…

Čekali nečekali… Máme třicet bodů, kdyby se nehrálo podle nového systému, jsme zachráněni. Jsme první rok v lize, hlavní cíl je ji udržet. V další sezoně můžeme začít něco budovat. Je nám teď vyčítáno, že nehrajeme hezký fotbal.

A dá se to v současné situaci vůbec?

Hezký fotbal jsme zkoušeli hrát na začátku sezony, a jak to dopadlo? Nejsme ve druhé lize, kde to šlo. Vezměte si Duklu, ta chce fotbal hrát, a jak na tom je. A ještě k tomu jaru. Je třeba si uvědomit, že nám odešli tři hráči, z toho dva byli klíčoví.

Po páteční předehrávce u Litavky jste byli kritizováni, že výkony Opavy nejsou hodny podmínek, které vám jsou vytvářeny. Co na to říkáte?

Nesouhlasím s tím. Každý maká na maximum. S týmem jsem každý den, tak to musím vidět. Všichni pracujeme na tom, aby se liga v Opavě zachránila. Věřím tomu, že se nám to podaří. Kritikové mají na své názory právo. Některé však považuji za hrozné nesmysly.

Můžete být konkrétní?

Jmenovat nikoho nebudu. Jsem zklamaný příspěvky některých členů dozorčí rady klubu na sociálních sítích, což navíc nebylo poprvé. Mysleli jsme si, že jsme všichni na jedné lodi, ale asi to tak není. Bereme to od nich jako slušnou podpásovku.