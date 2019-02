Na podzim nastoupil Tomáš Jursa do sedmnácti zápasů. Aktuálně to ale vypadá, že v nejbližší době žádný další nepřidá.

Devětadvacetiletý záložník Slezského FC Opava má totiž problémy s krční páteří. Potíž je v tom, že přesnou diagnózu mu zatím žádný z odborníků nebyl schopen určit.

„Diagnóza se zatím nenašla, co vám budu povídat. Není to ono, chci hrát, ale nemohu,“ povzdechl si Tomáš Jursa. „Pořád cvičím mezilopatkové svaly, protahuji se,“ charakterizoval v kostce náplň svého denního programu.

Nicméně světlo na konci tunelu se přes menší mlhu snaží vidět. „Byl jsem u paní Češkové v Bruntále. Ta mě docela spravila. Chci se zapojit do tréninku, začít běhat a uvidím, co to se mnou udělá. Třeba to bude dobré,“ snaží se být autor jedné ligové branky ke své situaci pozitivní.

Jeho zdravotní problém se začal projevovat už v létě. „Měl jsem malé potíže, nevěnoval jsem tomu ale pozornost. Nějak jsem to přechodil, bohužel bolest se s přibývajícím časem stupňovala a nakonec mě úplně vyřadila ze hry,“ říká posmutněle Tomáš Jursa.

Pravá muka bude prožívat v sobotu, Opava totiž hraje v jeho rodné Karviné. „Strašně moc mě mrzí, že nemohu v Karviné hrát, chtěl jsem nastoupit a být součástí týmu, který domácím ukradne tři body,“ svěřil se devětadvacetiletý fotbalista. „Místo toho budu sedět jen na tribuně,“ dodal.

Byť v Karviné vyrostl, v současné kabině MFK už nikoho nezná. „Odešel jsem před sedmi lety. Z tehdejšího kádru už tam nikdo není, i stadion je jiný. Mají to postavené na cizincích. Dvanáct zahraničních hráčů je podle mě na takový klub až moc,“ míní Tomáš Jursa.

A jak vidí sobotní duel? „První jarní zápasy bývají hodně opatrné. Rozhodně nečekám žádnou přestřelku. Bude to o prvním gólu. Já věřím ve šťastný konec pro Opavu,“ zakončil odchovanec karvinského fotbalu v opavských službách.