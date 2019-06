Dost možná se bude jednat o jeden z nejdiskutovanějších bodů zastupitelstva. Proč ale o působení ve FORTUNA:LIZE musí rozhodovat zastupitelé? Je to dáno jednou z podmínek, která zazněla na únorovém zasedání o 24 milionové finanční injekci do klubu.

„Slíbili jsme zastupitelům, že ligu budeme hrát jen tehdy, když na ni budeme mít. Proto budou seznámeni s finančním plánem na novou sezonu,“ vysvětlil před nedávnem opavský primátor Tomáš Navrátil s tím, že aktuálně klub po finanční stránce funguje. Sekci pro veřejnost možná v pondělí zaplní také příznivci Slezského FC.

„Někteří říkali, že se chtějí přijít podívat, ale žádné konkrétní informace nemám,“ upřesnil šéf opavských fanoušků Tomáš Hrubý.

To, že by Opava v lize nepokračovala, je pro něj nepředstavitelné.

„Vůbec nejhorší je ale to, že se o tom musí hlasovat a není automaticky rozhodnuto poté, co si to kluci vybojovali na hřišti. Věřím, že to nakonec bude odsouhlaseno i podle toho, co zastupitelé deklarují. Kdyby se tak nestalo, myslím, že ani pro samotné zastupitele by to nebylo z politického hlediska nic jednoduchého, mohlo by jim to v tomto směru uškodit, kdyby první ligu neposvětili,“ dodává Tomáš Hrubý.

Přihláška do první ligy je již podána, směrodatný však bude losovací aktiv, který se uskuteční 19. června. Na něm může klub požádat o nezařazení do soutěže. Materiál týkající se SFC Opava se bude v pondělí projednávat od 13.30 hodin.

Zastupitelé se již tradičně sejdou v 9 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku. Zabývat se mimo jiné budou i žádost o dotaci Hokejovému klubu Opava, analýza financování sociálních služeb na území města a třeba také to, jestli se Zugló, obvod Budapešti, stane novým opavským partnerským městem.