Sportovní manažer Opavy Alois Grussmann jméno tohoto mladíka skloňoval před začátkem přípravy. Osobně ho sledoval, dobré reference na něj dostal i od svého kamaráda a bývalého spoluhráče z Kaučuku Opava Radima Kučery, který ho vedl v jarní části v Jihlavě.

„Má velký potenciál. Líbil se mi, i přes svůj mladý věk se toho nebojí. Nechybí mu dravost. Hlavně směr dopředu nám pomůže,“ věří Alois Grussmann.

Plzeňský mladík byl s Plzní ještě na soustředění, bojoval o místo v nabitém kádru Západočechů. „Trenér Vrba mi řekl, že v Plzni bych měl velkou konkurenci, že bude lepší pro mě jít se někam rozehrát, získat zkušenosti. Vrátil jsem se domů a na druhý den se hlásil v Opavě,“ povídal Šulc.

Opavou je zatím nadšený. „Na angažmá se těším. V Opavě jsou skvělí fanoušci, na mě čeká dospělý fotbal. Beru to jako velkou a zajímavou zkušenost,“ svěřil se. Nabízí se otázka, zda získával informace před svým slezským dobrodružstvím od Joela Kayamby. „Ne, to vůbec,“ pousmál se osmnáctiletý záložník.

Těší ho také fakt, že Opava nebrala zajíce v pytli. Mladého hráče sledovala. „Vůbec jsem o tom nevěděl, že mě má trenér načteného. Z toho vyplynulo i to, že mě Opava chtěla,“ vysvětluje si mládežnický reprezentant. V seznamu zájemců o jeho služby byla i Karviná, ta ale ostrouhala.

První velký kontakt s dospělým fotbalem proběhl u Šulce v jarní části, kdy oblékal dres druholigové Jihlavy, se kterou dokráčel až do baráže. Klima na Vysočině mu sedlo. Ve čtrnácti zápasech se hned třikrát zapsal mezi střelce. „Předně musím poděkovat trenéru Kučerovi, který si mě do Jihlavy vytáhl. Skvělé prostředí, výborní lidé,“ složil poklonu klubu z Jihlavy.

Ke své roli v týmu řekl: „Trenér mi řekl, že se mnou počítá na roli desítky. Řekl jsem, že mohu hrát i na osmičce, ale tam je Pavel Zavadil.“

Může se ale stát, že mohou nastupovat vedle sebe. „I to je možné,“ pousmál se Šulc, který je o třiadvacet let mladší než opavský veterán.

„Jsem rád, že jsem tady já i on. Mohl by to být fakt můj táta, takže je to pro mě svým způsobem čest, hrát vedle něj,“ přidal svůj další postřeh.

Opavu jako město ještě neměl čas tolik poznat. „Zatím moc času na poznání okolí jsem neměl. Opava je pohledné a přehledné město. Kabina je podle mě super, kluci jsou fajn, snaží se mi pomoci,“ zakončil své povídání Pavel Šulc.